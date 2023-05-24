Журналист НХЛ назвал Фёдорова одним из претендентов на пост главного тренера «Коламбуса»
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Журналист The New York Post Ларри Брукс назвал Сергея Фёдорова одним из претендентов на пост главного тренера «Коламбуса». «Блю Джекетс» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Брэда Ларсена.
Сообщается, что клуб ведёт переговоры с Майком Бэбкоком. В случае, если переговоры не завершатся успехом, клуб планирует начать переговоры с главным тренером ЦСКА. Отметим, что Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год.
Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд. По итогам прошедшего сезона КХЛ специалист был признан лучшим тренером чемпионата во второй год подряд.
Отметим, что ранее Фёдоров заявлял, что не планирует работать тренером в НХЛ.
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