Журналист НХЛ назвал Фёдорова одним из претендентов на пост главного тренера «Коламбуса»

Журналист The New York Post Ларри Брукс назвал Сергея Фёдорова одним из претендентов на пост главного тренера «Коламбуса». «Блю Джекетс» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Брэда Ларсена.

Сообщается, что клуб ведёт переговоры с Майком Бэбкоком. В случае, если переговоры не завершатся успехом, клуб планирует начать переговоры с главным тренером ЦСКА. Отметим, что Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год.

Федоров начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд. По итогам прошедшего сезона КХЛ специалист был признан лучшим тренером чемпионата во второй год подряд.

Отметим, что ранее Фёдоров заявлял, что не планирует работать тренером в НХЛ.