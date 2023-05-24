«Трактор» подписал новый контракт с защитником Шепелевым
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Защитник Александр Шепелев принял квалификационное предложение «Трактора», сообщает хоккейное агентство «Winners». Сообщается, что хоккеист подписал односторонний контракт сроком на один год.
Прошедший сезон защитник провёл за «Трактор» 32 матча, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Показател ьполезности защитника составил «+2».
Всего в КХЛ Шепелев провёл 40 матчей и набрал семь очков (2+5). Показатель полезности 25-летнего игрока обороны составил «+4».
Напомним, в прошедшем сезоне «Трактор» не попал в плей-офф, закончив регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Восточной конференции.
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