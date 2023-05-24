«Трактор» подписал новый контракт с защитником Шепелевым

Защитник Александр Шепелев принял квалификационное предложение «Трактора», сообщает хоккейное агентство «Winners». Сообщается, что хоккеист подписал односторонний контракт сроком на один год.

Прошедший сезон защитник провёл за «Трактор» 32 матча, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Показател ьполезности защитника составил «+2».

Всего в КХЛ Шепелев провёл 40 матчей и набрал семь очков (2+5). Показатель полезности 25-летнего игрока обороны составил «+4».

Напомним, в прошедшем сезоне «Трактор» не попал в плей-офф, закончив регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Восточной конференции.