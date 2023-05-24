«Авангард» продлил контракт с главным тренером Кравцом

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контрактов со специалистами тренерского штаба. Контракт с главным тренером Михаилом Кравцом продлён на один год.

Контракты на два года получили: Александр Свитов, тренер вратарей Сергей Звягин и ассистент тренера-видеооператора Илья Устымчук.

Однолетние соглашения подписали: Рамиль Сайфуллин, тренер по физической подготовке Вячеслав Макрицкий и тренер-видеооператор Олег Новицкий.

Омский клуб покинули тренер Вячеслав Уваев и тренер по физподготовке Брэндон Бови.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» в пяти матчах.