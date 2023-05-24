«Авангард» продлил контракт с главным тренером Кравцом
Поделиться
Хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контрактов со специалистами тренерского штаба. Контракт с главным тренером Михаилом Кравцом продлён на один год.
Контракты на два года получили: Александр Свитов, тренер вратарей Сергей Звягин и ассистент тренера-видеооператора Илья Устымчук.
Однолетние соглашения подписали: Рамиль Сайфуллин, тренер по физической подготовке Вячеслав Макрицкий и тренер-видеооператор Олег Новицкий.
Омский клуб покинули тренер Вячеслав Уваев и тренер по физподготовке Брэндон Бови.
Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» в пяти матчах.
Комментарии
- 24 мая 2023
-
10:55
-
10:45
-
10:31
-
10:14
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:40
-
07:36
-
07:24
-
07:05
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:25
-
05:46
-
00:56
- 23 мая 2023
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
22:55
-
22:51
-
22:41
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:31
-
21:08
-
20:54
-
20:38
-
20:13
-
20:02
Партнерский контент