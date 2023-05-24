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Впервые в истории во всех четырёх финалах конференций НХЛ и НБА был зафиксирован счёт 3-0

Впервые в истории во всех четырёх финалах конференций НХЛ и НБА был зафиксирован счёт 3-0
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Впервые в истории во всех четырёх финалах конференций в НХЛ и НБА был зафиксирован счёт 3-0, сообщает ESPN Stats.

Сегодня «Вегас» обыграл «Даллас» (4:0) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли и повёл в серии со счётом 3-0. В финале Восточной конференции плей-офф НХЛ «Флорида» ведёт со счётом 3-0 в противостоянии с «Каролиной».

В финале Западной конференции НБА «Денвер» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. «Майами» до сегодняшнего дня вёл в серии с «Бостоном» со счётом 3-0, однако баскетболистам «Селтикс» удалось одержать первую победу и размочить счёт в серии.

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