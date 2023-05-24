Первое мероприятие на «СКА Арене» запланировано на сентябрь 2023 года

Строительство «СКА Арены» в Санкт-Петербурге подходит к своему завершению. Уже в сентябре 2023 года планируется проведение первых мероприятий.

«Темпы строительства арены высокие, мы близимся к завершению. Ведётся чистовая отделка, завершается благоустройство прилегающей территории. По графику первое мероприятие запланировано на сентябрь, на начало хоккейного сезона. Точная дата будет определена исходя из календаря КХЛ на следующий сезон.

По переезду СКА — определять приоритетность площадок остаётся их правом. Мы готовим для них родной дом, учитываем все требования. У нас две ледовые арены — большая и малая. На малой арене предусмотрено проведение тренировок, создано много помещений для восстановления, будут комнаты длительного проживания, чтобы спортсмены могли остаться и отдохнуть между вечерней и утренней тренировкой», — сообщила пресс-служба «СКА Арены» корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах составит 21,5 тысячи человек, а на концертах — до 23 тысяч.