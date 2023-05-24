«Амур» подписал контракт с нападающим Евгением Грачёвым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что контракт с форвардом рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.
В прошлом сезоне в составе «Адмирала» нападающий провёл 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 очков (3+7), а также 12 матчей в плей-офф, где отличился двумя результативными передачами.
В КХЛ сыграл 528 игры, заработал 108 очков (42+66). Участвовал в семи розыгрышах Кубка Гагарина. В КХЛ Грачёв выступал за команды «Адмирал», «Локомотив», «Амур», нижегородское «Торпедо», омский «Авангард» и рижское «Динамо».
Грачёв является воспитанником хабаровского хоккея. Форвард провёл 34 матча в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз», а также в 274 игры в АХЛ.
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