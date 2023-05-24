«Хуже сценария быть не могло, теперь мы попали в яму». Дебур — о 0-3 в серии с «Вегасом»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур остался разочарован поражением в третьем матче серии с «Вегасом» (0:4). «Старз» уступают в серии со счётом 0-3 и находятся на грани вылета из плей-офф. Хозяева пропустили шайбу уже на второй минуте матча, а в следующей смене удаление до конца игры получил капитан Джейми Бенн.
«Хуже сценария и быть не могло. Мне понравилась энергия, с которой играла наша команда, мне понравилось, как мы действовали в меньшинстве, когда Бенн получил матч-штраф. Я надеялся, что мы сможем отбиться в меньшинстве и не пропустить, но к сожалению, нам это не удалось.
Это плохо, теперь мы попали в огромную яму и обязаны победить в следующем матче», — цитирует Дебура пресс-служба лиги.
Следующий матч серии состоится 26 мая в Далласе.
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