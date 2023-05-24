«Лада» заключила двусторонний контракт с защитником Артёмом Онишко
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Хоккейный клуб «Лада» заключил двусторонний контракт с защитником Артёмом Онишко, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что соглашение с игроком обороны рассчитано сроком на на два сезона.
Онишко в сезоне-2022/2023 сыграл в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ, но результативных очков не набрал. В четырёх матчах плей-офф 22-летний защитник отдал одну голевую передачу.
Всего в ВХЛ Онишко провёл 53 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. Показатель полезности игрока обороны составил «-14».
Напомним, ранее «Лада» заключила односторонний контракт на два сезона с лучшим снайпером и бомбардиром команды Никитой Аноховским.
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