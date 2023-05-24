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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Кириллом Ураковым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Кириллом Ураковым
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Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Ураковым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано сроком на два года.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Ураков провёл 28 матчей, в которых набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-7». В плей-офф нападающий сыграл в одном матче, не отметившись результативными баллами.

25-летний нападающий отыграл за основную команду «Торпедо» семь сезонов, принял участие в 342 матчах и заработал в них 64 (27+37) очка.

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