«Торпедо» продлило контракт с нападающим Кириллом Ураковым

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Ураковым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано сроком на два года.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Ураков провёл 28 матчей, в которых набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-7». В плей-офф нападающий сыграл в одном матче, не отметившись результативными баллами.

25-летний нападающий отыграл за основную команду «Торпедо» семь сезонов, принял участие в 342 матчах и заработал в них 64 (27+37) очка.