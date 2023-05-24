Г. Титов: ничуть не удивительно, что Толчинский принял предложение СКА

Известный хоккейный тренер Герман Титов высказал своё мнение относительно подписания пятилетнего контракта нападающего Сергея Толчинского с питерским СКА.
«На мой взгляд Сергей Толчинский — игрок мирового масштаба. За три последних сезона в омском «Авангарде» он набрал более 150 очков. Подписание контракта со СКА — это большой плюс как и для игрока, так и для питерского клуба: за Толчинским — опыт, за СКА – хорошая организация. Поэтому ничуть не удивительно, что хоккеист принял предложение команды с берегов Невы. Уверен, что в предстоящем сезоне Толчинский будет лидером команды Ротенберга», — сказал Титов в интервью «Чемпионату».
В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.
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