«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

В сезоне-2022/2023 он сыграл за клуб 32 встречи, в которых набрал восемь очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Всего в КХЛ на счету Аверина 797 матчей, 147 заброшенных шайб и 154 результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Локомотив» уступил во втором раунде плей-офф КХЛ будущему чемпиону, ЦСКА, в серии из семи матчей.