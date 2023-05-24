«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным
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«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.
В сезоне-2022/2023 он сыграл за клуб 32 встречи, в которых набрал восемь очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.
Всего в КХЛ на счету Аверина 797 матчей, 147 заброшенных шайб и 154 результативные передачи.
В прошедшем сезоне «Локомотив» уступил во втором раунде плей-офф КХЛ будущему чемпиону, ЦСКА, в серии из семи матчей.
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