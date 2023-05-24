Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным
Комментарии

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

В сезоне-2022/2023 он сыграл за клуб 32 встречи, в которых набрал восемь очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Всего в КХЛ на счету Аверина 797 матчей, 147 заброшенных шайб и 154 результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Локомотив» уступил во втором раунде плей-офф КХЛ будущему чемпиону, ЦСКА, в серии из семи матчей.

Материалы по теме
ЦСКА повторил контрактное предложение «Локомотива» Матвею Гуськову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023