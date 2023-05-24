Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов принял квалификационное предложение клуба, сообщает пресс-служба КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 форвард сыграл за армейцев 52 матча, в которых набрал 16 очков — забросил 11 шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф на счету Абрамова четыре шайбы и одна результативная передача в 26 матчах. Показатель полезности нападающего в матчах навылет составил «+3». В составе армейского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ 25-летний форвард провёл 145 матчей, в которых набрал 47 очков — забросил 28 шайб и отдал 19 результативных передач. Его показатель полезности составил «+12».