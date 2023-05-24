Новичок ВХЛ «Норильск» представил логотип в виде «брутального и сурового» белого медведя. На недавнем совещании руководителей клубов Всероссийской хоккейной лиги было принятно решение о создании и включении в состав участников лиги норильского клуба.
«Им стал по-спортивному агрессивный белый медведь, в основе которого «зашифрована» буква Н, отсылающая к первой букве названия северного города и главного спонсора клуба «Норникеля». Ещё один немаловажный отличительный знак Заполярья – Полярная Звезда. Именно она красуется в верхней части логотипа.
В общей картине лого клуба представляет собой брутального, сурового белого медведя, передающего традиции и символы родного города», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: пресс-служба ХК «Норильск»
В новом сезоне ВХЛ — Кубке Шёлкового пути — примут участие 29 клубов.
- 24 мая 2023
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