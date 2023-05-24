Новиков: Бобровский – пример величайшего мужества и характера, он — герой России

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высоко оценил мастерство голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. В третьем матче серии с «Каролиной» россиянин оформил шат-аут, став первой звездой встречи.

«Всем ясно, кто такой Бобровский. Я помню, когда «Флорида» проигрывала в третьем матче серии «Бостону», а его выпустили по ходу игры. И с тех пор он зацементировал ворота своей команды. Так началось его восхождение к вершине. У Бобровского был очень сложный сезон, но ему хватило мужества вытерпеть все травмы и претензии. Знаете, какие ощущения испытывает вратарь во время игры? Представьте, что летом, в сорокаградусную жару, на вас надели тулуп с валенками и заставили бегать вокруг своего дома. Бобровский – пример величайшего мужества и характера. Такие примеры нужны молодым ребятам.

Ценность вратаря не измеряется суммой контракта. Его ценность измеряется тем, способен ли он сражаться в одиночку против всех или нет. Сразу после того, как Бобровский подписал контракт, он о нём забыл. Сергей начал думать о том, как оправдать доверие своих партнёров по команде. Вся страна в восторге от его игры. Для меня нет сомнений в том, что Бобровский – герой России», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

«Флорида» ведёт в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч серии состоится завтра, 25 мая. Начало встречи — в 3:00 мск.