«Это не предел, мы способны на большее». Мухаметов — о выступлении Казахстана на ЧМ-2023

Нападающий сборной Казахстана Максим Мухаметов рассказал о выступлении команды на чемпионате мира — 2023.

«Прекрасные эмоции и впечатления. Счастлив, огромное спасибо тренерскому штабу за доверие, мужикам, команде за тёплый приём, поддержку. По турниру, очень здорово, считаю, достойно мы сыграли, но для Казахстана это в любом случае не предел. Мы способны на большее, дай бог, в будущем будем радовать большими победами. По турниру всё здорово, всё понравилось, хорошие, классные впечатления.

Мы играли в первую очередь с развязанными руками, в нас верили, мы это чувствовали. Считаю, за счёт этого и удалось нам неплохо выступить – тройкой, пятёркой.

Что лично для себя вынес из этого опыта? Безусловно, очень приятно играть с лучшими игроками мира. Многое вынес, люди по-другому немного играют в хоккей здесь. Больше отдаются, в той же борьбе. В целом класс игроков выше, здорово, что видишь, чувствуешь этот опыт. Это самое главное.

Можно играть с любым соперником? С каждой командой можно играть спокойно, уверенно. Поэтому считаю, что мы неплохо смотрелись. Со всеми командами были хорошие моменты, где-то не получалось забивать. В целом бесценный опыт для нас», — сказал Мухаметов в интервью сайту Федерации хоккея Казахстана.

Сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.