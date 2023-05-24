18-летний швед Карлссон: безусловно, у меня достаточно уверенности, чтобы играть в НХЛ

18-летний центральный нападающий сборной Швеции Лео Карлссон рассказал, что опыт игры на чемпионате мира поможет ему в НХЛ в будущем.

«Безусловно, у меня достаточно уверенности, чтобы играть в НХЛ. Я, конечно, не могу сказать, получится это или нет, но думаю, что смогу заиграть в лиге. Я играю здесь (на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата») против лучших парней почти в каждой игре. В играх я сосредоточен на том, чтобы получать удовольствие. На льду я делаю всё, что в моих силах, и хорошо провожу время. Конечно, это тоже укрепляет мою уверенность в себе», — приводит слова Карлссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На чемпионате мира — 2023 Карлссон записал на свой счёт 5 (3+2) очков в семи матчах. По ожиданиям аналитиков, Лео может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ — 2023.