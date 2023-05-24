«Виталий достойно играл в «Тракторе». Агент Кравцова — о критике игрока от Баландина

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Виталия Кравцова, отреагировал на критику игрока от бывшего директора «Трактора» Андрея Баландина.

«Во-первых, Андрей Баландин должен знать регламент, а по нему Кравцов в КХЛ принадлежит только «Трактору». Он заявил, что другие клубы – ЦСКА, СКА и «Ак Барс» — не зовут игрока, но я сомневаюсь, что он общался с Есмантовичем, Ротенбергом или Валиуллиным и знает их мысли. Также о решении Кравцова вернуться вообще никто не знал, кроме нас, его представителей, и «Трактора». Во-вторых, если клуб подписывает игрока, значит, он ему нужен. В ином случае «Трактор» стал бы предлагать Кравцова на рынке, так был бы понятен интерес других клубов КХЛ. А то, что Баландин не взял бы такого игрока в свою команду, — это его право. Если он создаст свой клуб, то может делать всё, что захочет.

Не согласен я и с тем, что Кравцов боится серьёзной работы и конкуренции. И для чего Баландин спрогнозировал то, что Виталий получит травму и может завершить карьеру? Только разве что заявить о себе. Наоборот, надо пожелать Кравцову, как и всем другим игрокам, чтобы он провёл хороший сезон без травм. По мнению Баландина, «это средний игрок, не звезда». Но в КХЛ есть разные игроки, и у всех свои роли. Перед тем как уехать в НХЛ, Виталий показывал достойный результат в «Тракторе». Кто звезда и кто нет, это субъективное мнение. Непонятно, зачем Баландин сделал такие заявления в интервью. Я считаю, что хоккейные люди должны позитивно относиться к игрокам и ни в коем случае не желать им завершения карьеры. Критика должна быть конструктивной», — цитирует Черных «РБ Спорт».