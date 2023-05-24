Президент «Далласа» извинился за поведение болельщиков по ходу игры с «Вегасом»

Президент «Даллас Старз» Брэд Альбертс извинился за поведение болельщиков в третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0:4, 0-3 в серии).
«От имени организации «Даллас Старз» я хотел бы извиниться перед «Вегас Голден Найтс» и Национальной хоккейной лигой за действия нескольких наших зрителей на игре. Их действия были неприемлемы и поставили под угрозу безопасность игроков и болельщиков. Мы гордимся тем, что предоставляем наилучшие впечатления всем, кто находится на нашей арене. Действия этих людей, безусловно, не влияют на наш великий город, организацию и преданных фанатов», — заявил Альбертс в своём заявлении, опубликованном в «твиттере» клуба.
Напомним, в одном из эпизодов игры канадский нападающий Макс Доми получил сразу 14 минут штрафа. Он жёстко нарушил правила против Николаса Хага и отправился наблюдать за ходом игры со скамейки штрафников. После этого фанаты домашней команды на трибунах взбесились и начали бунтовать. На лёд полетел различный мусор.
- 24 мая 2023
-
17:16
-
17:07
-
16:49
-
16:36
-
16:19
-
16:08
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:31
-
10:14
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:40
-
07:36