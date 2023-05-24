«Вегас» забросил «Далласу» 3 шайбы за 7:10 — 2-й результат для полуфинала КС за 34 года
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0, которые повели в серии 3-0.
Джонатан Маршессо открыл счёт на 1:11, Иван Барбашёв отличился в большинстве на 5:57, а Уильям Каррье забросил третью шайбу на 7:10. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, это самые ранние три шайбы в исполнении одной команды в финале конференции с 1989 года, когда «Чикаго Блэкхоукс» во втором матче финала Запада с «Калгари Флйэмз» (4:2) повёл 3:0 на 6:02.
Напомним, четвёртый матч в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас» состоится в ночь на 26 мая в 3:00 мск.
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