Форвард «Флориды» Барков сыграет в четвёртом матче серии с «Каролиной»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков сыграет в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщил официальный «твиттер» «пантер» со ссылкой на слова главного тренера клуба Пола Мориса.
Напомним, в одном из эпизодов третьей игры в серии финский нападающий Александр Барков получил травму. После этого эпизода игрок из Финляндии не смог продолжить игру и на льду больше не появлялся.
Счёт в серии финала Восточной конференции — 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флорида» выйдет в финал Кубка Стэнли.
Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.
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