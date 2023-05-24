Форвард «Флориды» Барков сыграет в четвёртом матче серии с «Каролиной»

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков сыграет в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщил официальный «твиттер» «пантер» со ссылкой на слова главного тренера клуба Пола Мориса.

Напомним, в одном из эпизодов третьей игры в серии финский нападающий Александр Барков получил травму. После этого эпизода игрок из Финляндии не смог продолжить игру и на льду больше не появлялся.

Счёт в серии финала Восточной конференции — 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флорида» выйдет в финал Кубка Стэнли.

Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.