Арбитр: в финале КГ судьи работали квалифицированно, решения не влияли на исход матча
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Судья международной категории Александр Иванюк прокомментировал признание Алексея Белова и Сергея Шелянина лучшими арбитрами по итогам сезона КХЛ.
«Сергей Шелянин – это корифей судейства. Как он работает на поле, можно любоваться. Если говорить об Алексее Белове, то именно к этому судье в сезоне у меня не было никаких претензий.
Судейство в финале Кубка Гагарина? В финале судьи работали квалифицированно. Были мелкие нюансы, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Проигравшая команда всегда недовольна какими-то моментами, и на мелочи не нужно размениваться. Самое главное, что любое решение судей не влияло на исход матча», — сказал Иванюк в интервью «РБ Спорт».
Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА победил «Ак Барс» — 4-3.
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