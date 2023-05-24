Арбитр: в финале КГ судьи работали квалифицированно, решения не влияли на исход матча

Судья международной категории Александр Иванюк прокомментировал признание Алексея Белова и Сергея Шелянина лучшими арбитрами по итогам сезона КХЛ.

«Сергей Шелянин – это корифей судейства. Как он работает на поле, можно любоваться. Если говорить об Алексее Белове, то именно к этому судье в сезоне у меня не было никаких претензий.

Судейство в финале Кубка Гагарина? В финале судьи работали квалифицированно. Были мелкие нюансы, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Проигравшая команда всегда недовольна какими-то моментами, и на мелочи не нужно размениваться. Самое главное, что любое решение судей не влияло на исход матча», — сказал Иванюк в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА победил «Ак Барс» — 4-3.