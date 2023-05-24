Бабенко — о Радулове: надо снимать тренировки с его участием и выкладывать как пособие

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал об игре капитана казанского клуба Александра Радулова и о силовой игре своей команды в пятом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:1).
«Надо снимать все тренировки с участием Радулова и выкладывать их в какую-то отдельную программу как учебное пособие для детей. Это спортсмен от рождения и до сегодняшнего дня — он не готов проигрывать ни в чём!
Силовая игра «Ак Барса» в пятом матче финала? Первые четыре-пять минут игра была с преимуществом армейцев, потом произошёл силовой приём в центре поля, и дальше уже понеслось как снежный ком. Ребята увидели, что это работает. Приятно, когда ты забиваешь, но и когда ты проводишь силовой — это тоже здорово!» — приводит слова Бабенко официальный сайт КХЛ.
Радулов по итогам регулярного чемпионата стал третьим бомбардиром КХЛ, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах.
- 24 мая 2023
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