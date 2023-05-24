Спортивный директор «Динамо» Сопин: мы рассчитались с игроками по бонусной части

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о выплате бонусной части заработной платы игрокам клуба и заявил, что бело-голубые продолжат комплектование команды.

«Могу подтвердить, что ещё на прошлой неделе мы рассчитались по бонусной части. По регламенту мы должны были это сделать до 31 мая. Завершилось ли комплектование команды? Нет, мы работаем активно на рынке, и думаю, что скоро новости об изменениях в составе команды обязательно будут», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Ранее нападающий «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, что московский клуб имеет все необходимые компоненты для успеха в следующем сезоне КХЛ. В сезоне-2022/2023 бело-голубые уступили в первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» 2-4.