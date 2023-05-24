Герсонский: в динамике Толчинский быстрее Гусева может принять решение и отдать пас

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал переход Сергея Толчинского из омского клуба в СКА.

«Раз Толчинского отдают, значит, ему нашлась замена, хотя это сложно сделать. В Континентальной хоккейной лиге не так много игроков такого уровня. Сергей очень мастеровитый парень, был одним из лидеров омичей. Станет ли он им в Петербурге? Сложно сказать. Психология — штука непредсказуемая. Как вольётся в коллектив, что захочет от него тренерский штаб на льду и сколько времени будет проводить на площадке.

Ему надо больше играть на команду. При всех его плюсах есть и главный минус — он передерживает шайбу, бывает, индивидуальные действия его накрывают. Главный козырь, конечно, его острые передачи. В этом компоненте он лучший в лиге. В динамике он даже быстрее Никиты Гусева может принять решение и отдать пас. В других компонентах они примерно равны», — сказал Герсонский в интервью Legalbet.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате 68 матчей за «Авангард» и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.