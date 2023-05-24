Бенн — об ударе клюшкой в лицо Стоуна: не хотел падать на него, я искал точку опоры

Канадский форвард «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал грубый удар клюшкой хоккеиста «Вегас Голден Найтс» Марка Стоуна.

«Я, конечно же, не хотел получить удаление до конца матча в самом начале встречи, но, когда игра идёт быстро, эмоции зашкаливают. Очевидно, я не хотел упасть на него, я пытался использовать свою клюшку в качестве точки опоры», — приводит слова Бенна журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

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Напомним, Бенну грозит дисквалификация за грубый удар клюшкой. Департамент безопасности игроков НХЛ сегодня, 24 мая, проведёт слушание по поводу наказания хоккеиста.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0. Четвёртый матч в серии состоится в ночь на 26 мая в 3:00 мск.