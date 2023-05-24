Иванюк: у Фазеля не будет предвзятости, он сможет нейтрально оценивать действия судей

Судья международной категории Александр Иванюк прокомментировал назначение бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля на пост главы судейской комиссии КХЛ.

«У Фазеля богатый опыт международных матчей и международной работы в целом, и, думаю, это будет помощь нашему судейству. Как иностранец может помочь нашим судьям? За рубежом другие методики, другая подготовка арбитров, другая ответственность и другое отношение к судейству. Думаю, у Фазеля не будет никакой предвзятости и он сможет нейтрально оценивать действие любого судьи», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

Напомним, о назначении Фазеля на пост главы судейской комиссии КХЛ было объявлено перед церемонией закрытия сезона КХЛ 18 мая.