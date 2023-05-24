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Иванюк: у Фазеля не будет предвзятости, он сможет нейтрально оценивать действия судей

Иванюк: у Фазеля не будет предвзятости, он сможет нейтрально оценивать действия судей
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Судья международной категории Александр Иванюк прокомментировал назначение бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля на пост главы судейской комиссии КХЛ.

«У Фазеля богатый опыт международных матчей и международной работы в целом, и, думаю, это будет помощь нашему судейству. Как иностранец может помочь нашим судьям? За рубежом другие методики, другая подготовка арбитров, другая ответственность и другое отношение к судейству. Думаю, у Фазеля не будет никакой предвзятости и он сможет нейтрально оценивать действие любого судьи», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

Напомним, о назначении Фазеля на пост главы судейской комиссии КХЛ было объявлено перед церемонией закрытия сезона КХЛ 18 мая.

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