Генменеджер «Питтсбурга» Хекстолл летом 2022 года не хотел продлевать Малкина и Летанга

Журналисты The Athletic Роб Росси и Джош Йохе в своей статье рассказали о том, что генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл летом 2022 года не хотел продлевать контракты Евгения Малкина и Криса Летанга.

«Уже при назначении Хекстолл якобы планировал, что из «большого трио» (Сидни Кросби, Евгений Малкин, Крис Летанг. — Прим. «Чемпионата») в клубе останется только Кросби, чего владельцы не хотели — Малкина и Летанга любили не только фанаты, но и спонсоры. Недовольный Хекстолл рассказывал друзьям, что хозяева не хотят настоящей перестройки и не разбираются в хоккее так, как он сам», — сказано в статье.

Ранее журналисты The Athletic рассказали детали тяжёлых переговоров Малкина и генеральных менеджеров «Питтсбург Пингвинз».