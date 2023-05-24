Генменеджер «Питтсбурга» Хекстолл летом 2022 года не хотел продлевать Малкина и Летанга
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Журналисты The Athletic Роб Росси и Джош Йохе в своей статье рассказали о том, что генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл летом 2022 года не хотел продлевать контракты Евгения Малкина и Криса Летанга.
«Уже при назначении Хекстолл якобы планировал, что из «большого трио» (Сидни Кросби, Евгений Малкин, Крис Летанг. — Прим. «Чемпионата») в клубе останется только Кросби, чего владельцы не хотели — Малкина и Летанга любили не только фанаты, но и спонсоры. Недовольный Хекстолл рассказывал друзьям, что хозяева не хотят настоящей перестройки и не разбираются в хоккее так, как он сам», — сказано в статье.
Ранее журналисты The Athletic рассказали детали тяжёлых переговоров Малкина и генеральных менеджеров «Питтсбург Пингвинз».
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