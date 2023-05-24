«Лада» заключила контракт с 21-летним нападающим
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Хоккейный клуб «Лада» заключил двусторонний контракт на два сезона с нападающим Ильёй Чабаном, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Чабан последние два сезона выступал за «Ладу» в ВХЛ. В сезоне-2022/2023 в 16 матчах регулярного чемпионата на его счету 4 (3+1) очка. Большую часть сезона Илья пропустил из-за травмы.
21-летний нападающий имеет опыт выступления в Молодёжной хоккейной лиге за «Красную Армию» и «Академию Михайлова». В МХЛ Чабан провёл 86 встреч, в которых забросил 17 шайб и отдал 10 результативных передач со 104 минутами штрафа.
Сегодня, 24 мая, стало известно, что «Лада» стала участником предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области — 2023. Турнир пройдёт в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 23 по 26 августа.
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