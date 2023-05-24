Главный тренер сборной Латвии Витолиньш повторил достижения Знарка и Хартли
Поделиться
Сборная Латвии в шестой раз в своей истории попала в топ-8 на чемпионатах мира и в пятый раз сыграет в плей-офф. В предыдущий раз она добиралась до 1/4 финала пять лет назад — в 2018 году.
Сборная Латвии дебютировала в высшем дивизионе в 1997 году и с тех пор ни разу не покидала элитный состав участников. За 25 лет выступлений в элитном дивизионе лучший результат — итоговое седьмое место (1997, 2004, 2009).
Таким образом, главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш повторил достижения Харальда Васильева, Курта Линдстрема, Олега Знарка и Боба Хартли по выходу с командой в матчи плей-офф чемпионата мира.
Напомним, национальная команда Латвии в 1/4 финала чемпионата мира — 2023 встретится со сборной Швеции завтра, 25 мая, в 20:20 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2023
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:24
-
22:02
-
21:41
-
21:26
-
21:07
-
20:49
-
20:33
-
20:20
-
20:07
-
20:00
-
19:40
-
19:19
-
19:08
-
18:56
-
18:41
-
18:25
-
18:21
-
18:03
-
17:30
-
17:16
-
17:07
-
16:49
-
16:36
-
16:19
-
16:08
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:25
Партнерский контент