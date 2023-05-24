Главный тренер сборной Латвии Витолиньш повторил достижения Знарка и Хартли

Сборная Латвии в шестой раз в своей истории попала в топ-8 на чемпионатах мира и в пятый раз сыграет в плей-офф. В предыдущий раз она добиралась до 1/4 финала пять лет назад — в 2018 году.

Сборная Латвии дебютировала в высшем дивизионе в 1997 году и с тех пор ни разу не покидала элитный состав участников. За 25 лет выступлений в элитном дивизионе лучший результат — итоговое седьмое место (1997, 2004, 2009).

Таким образом, главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш повторил достижения Харальда Васильева, Курта Линдстрема, Олега Знарка и Боба Хартли по выходу с командой в матчи плей-офф чемпионата мира.

Напомним, национальная команда Латвии в 1/4 финала чемпионата мира — 2023 встретится со сборной Швеции завтра, 25 мая, в 20:20 мск.