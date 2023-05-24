Экс-форвард СКА — о Толчинском: после потери лидеров клубу нужно брать топовых игроков

Бывший форвард СКА Василий Каменев прокомментировал переход нападающего Сергея Толчинского из «Авангарда» в состав армейского клуба.

«У Толчинского был хороший сезон, когда он с «Авангардом» выиграл в 2021 году Кубок Гагарина. Тогда он ещё в порыве радости наговорил много нехорошего про ЦСКА, за который ранее выступал. Потом извинился, но слово не воробей, как говорится. Надо извлечь уроки из той истории. Так-то игрок хороший. Каждый сезон показывает стабильный уровень. Причём может и отдать, и забить, действует на острие атаки. В топе бомбардиров «Авангарда» был. Таких сейчас в нашей лиге немного.

Состав СКА нужно серьёзно усиливать, по сравнению с минувшим сезоном? Команда в Питере хорошая. Нужны «точечные» приобретения. Ведь Яшкин ушёл, Гусев ушёл, могут расстаться с Прохоркиным. Этим людям будут подыскивать замену. Нужно брать топовых игроков, потому что СКА потерял лидеров.

СКА забирает звёзд из других клубов, берет всё, что блестит, и всё равно у них ничего не получится, раз своей стратегии нет? Я не думаю, что нужно рассуждать в таких категориях. Кого-то отдают, кого-то берут. Армейцам нужно создать хотя бы две пятёрки, которые будут вести игру, и две, нацеленные на сдерживание соперника. В минувшем плей-офф мы таких ударных звеньев в составе СКА не видели», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний нападающий провёл в регулярном чемпионате 68 матчей и набрал 56 (16+40) очков. В плей-офф на счету Толчинского 7 (5+2) очков в 14 встречах.