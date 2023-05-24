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Иван Барбашёв — в списке трансферных целей «Эдмонтона» по версии The Athletic

Иван Барбашёв — в списке трансферных целей «Эдмонтона» по версии The Athletic
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Североамериканский журналист Аллан Митчелл в статье на The Athletic представил 10 свободных агентов в НХЛ, которые могли бы заинтересовать «Эдмонтон Ойлерз» в межсезонье.

Одним из игроков является форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв. Сообщается, что российский форвард мог бы занять место правого вингера во втором звене. Из недостатков хоккеиста отмечается его слабая игра без шайбы. Контракт Барбашёва с «рыцарями» истекает в конце текущего сезона. Всего в текущем плей-офф на счету Ивана 13 (5+8) очков в 14 матчах.

Среди других игроков в списке: Йеспер Фаст («Каролина Харрикейнз»), Алекс Киллорн («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Гарнет Хэтэуэй («Бостон Брюинз»), Скотт Мейфилд («Нью-Йорк Айлендерс»), Мэтт Дамба («Миннесота Уайлд»), Радко Гудас («Флорида Пантерз»), Дерек Райан, Маттиас Янмарк, Ник Бьюгстад (все — «Эдмонтон»).

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