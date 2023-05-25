Как стало известно «Чемпионату», голкипер Эдди Паскуале подпишет двухлетний контракт с «Барысом».

В прошлом сезоне 32-летний вратарь в регулярном сезоне провёл 50 матчей, в которых одержал 23 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,25. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Паскуале 10 встреч и четыре победы с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,67.

В Национальной хоккейной лиге Эдди провёл за «Тампа-Бэй Лайтнинг» три матча, в которых одержал две победы.

«Металлург» в первом раунде Кубка Гагарина победил «Автомобилист» со счётом 4-3 в серии. Во втором раунде «Магнитка» уступила «Авангарду» 0-4. «Барыс» в плей-офф КХЛ не попал, заняв последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.