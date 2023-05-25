Нападающий сборной США дисквалифицирован на один матч
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Нападающий сборной США Майки Эйссимонт дисквалифицирован на одну игру чемпионата мира, сообщает официальный сайт ИИХФ. Форвард отстранён из-за удара соперника коленом в первом периоде матча группового этапа турнира против Швеции (4:3 ОТ).
Таким образом, Эйссимонт не сможет принять участие в игре 1/4 финала против Чехии. Встреча пройдёт 25 мая на «Нокиа-Арене» в Тампере и начнётся в 16:20 по московскому времени.
Эйссимонт в семи матчах чемпионата мира заработал 2 (0+2) очка и 19 минут штрафа. Сборная США победила во всех играх на групповом этапе.
Ранее Дисциплинарная комиссия чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года дисквалифицировала канадского форварда Джо Велено на пять игр за удар коньком в матче со сборной Швейцарии (2:3).
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