Два российских игрока примут участие в финале Кубка Стэнли — 2023

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.

«Пантерз» вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0. Соперником американской команды по финалу Кубка Стэнли станет победитель серии между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». На данный момент в финале Западной конференции счёт 3-0 в пользу «золотых рыцарей».

После завершения этого матча стало понятно, что в финале Кубка Стэнли примут участие два российских игрока. Это основной голкипер «пантер» Сергей Бобровский, а также либо нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, либо форвард «Далласа» Евгений Дадонов.

Один из этой тройки игроков точно станет обладателем Кубка. Таким образом российский хоккеист восьмой год кряду уже точно станет обладателем самого престижного трофея в клубном хоккее – Кубка Стэнли.