Капитан «Далласа» дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой в область головы и шеи
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Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн наказан по итогам третьего матча в серии с «Вегас Голден Найтс» (0:4, 0-3) в финале Западной конференции, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Напомним, что в одном из эпизодов игры, произошедшем уже на второй минуте матча, канадский форвард получил удаление до конца встречи. За удар клюшкой капитану «Голден Найтс» Марку Стоуну в область головы и шеи капитан «Старз» сегодня был дисквалифицирован на две игры Кубка Стэнли. Теперь Бенн не сыграет в четвёртом матче финала Запада, а также пятой игре серии, если она потребуется.
Спустя некоторое время после матча канадский форвард прокомментировал свой поступок, объяснив грубое нарушение желанием найти точку опоры при падении на лёд.
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