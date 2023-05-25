Капитан «Далласа» дисквалифицирован на два матча за удар клюшкой в область головы и шеи

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн наказан по итогам третьего матча в серии с «Вегас Голден Найтс» (0:4, 0-3) в финале Западной конференции, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что в одном из эпизодов игры, произошедшем уже на второй минуте матча, канадский форвард получил удаление до конца встречи. За удар клюшкой капитану «Голден Найтс» Марку Стоуну в область головы и шеи капитан «Старз» сегодня был дисквалифицирован на две игры Кубка Стэнли. Теперь Бенн не сыграет в четвёртом матче финала Запада, а также пятой игре серии, если она потребуется.

Спустя некоторое время после матча канадский форвард прокомментировал свой поступок, объяснив грубое нарушение желанием найти точку опоры при падении на лёд.