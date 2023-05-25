Ткачук первым в истории «Флориды» набрал 20 очков за один розыгрыш Кубка Стэнли

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук оформил дубль в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли, в том числе забив победный гол за пять секунд до конца основного времени. 25-летний американец является лучшим бомбардиром «Пантерз» в нынешнем розыгрыше плей-офф с 21 (9+12) очком в 16 матчах. Форвард стал первым игроком в истории «Флориды», которому удалось набрать 20 или более очков за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Теперь Ткачук делит третье место в списке лучших бомбардиров «Флориды» в Кубке Стэнли за всю историю клуба — у него и Джонатана Юбердо по 21 очку. Рекорд принадлежит Александру Баркову (35), на второй строчке — Картер Вераге (30).