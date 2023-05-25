«Каролина» третий раз подряд проиграла финал Восточной конференции со счётом 0-4

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3. Таким образом, «Пантерз» вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0.

Примечательно, что «Харрикейнз» в третий раз подряд проиграли финал Восточной конференции со счётом 0-4. Ранее это случилось в 2019 году (в серии с «Бостон Брюинз») и 2009-м (в серии с «Питтсбург Пингвинз»).

В 2006 году «Каролина» единственный раз выиграла Кубок Стэнли, одолев в финале «Эдмонтон Ойлерз» (4-3). 17 лет назад в финале Востока «ураганы» сломили сопротивление «Баффало Сэйбрз» (4-3).