«Флорида» второй раз в истории НХЛ и впервые в XXI веке вышла в финал Кубка Стэнли

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.

Таким образом, «Пантерз» вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0. «Пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Соперником американской команды по финалу Кубка Стэнли станет победитель серии между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». На данный момент в финале Западной конференции счёт 3-0 в пользу «золотых рыцарей».