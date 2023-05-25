Ткачук забил победный гол за «Флориду» в трёх из четырёх матчах серии с «Каролиной»

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук оформил дубль в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли, в том числе забив победный гол за пять секунд до конца основного времени. 25-летний американец забил победный гол в трёх из четырёх игр серии с «Каролиной».
В первом матче финала Востока Ткачук отличился за 13 секунд до конца четвёртого овертайма (139.47), а в следующей игре забил победный гол на второй минуте первого овертайма (61.51). Также он ассистировал Сэму Райнхарту, забросившему решающую шайбу в третьем матче финала.
Всего в 16 играх текущего плей-офф Мэттью набрал 21 (9+12) очко, уже сумев войти в историю американского клуба.
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