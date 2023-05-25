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Игроки «Флориды» получили приз принца Уэльского после победы над «Каролиной»

Игроки «Флориды» получили приз принца Уэльского после победы над «Каролиной»
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Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.

Таким образом, «Пантерз» вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0.

После финальной сирены игроки «Флориды» получили новый трофей в свою копилку. Хоккеисты завоевали трофей принца Уэльского. Церемония награждения прошла прямо на льду.

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Уже на 42-й секунде Энтони Дюклер открыл счёт. На 11-й минуте преимущество удвоил Мэттью Ткачук. На 14-й минуте Пол Штястны отыграл одну шайбу.

На 23-й минуте счёт сравнял Теуво Терявяйнен. Но на 30-й минуте вновь забили хозяева. На этот раз был точен Райан Ломберг. За три с половиной минуты до сирены Йеспер Фаст сравнял счёт. Но всего за пять секунд до окончания игры Мэттью Ткачук вывел свою команду в финал плей-офф.

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