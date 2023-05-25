Реакция 20-тысячной арены «Флориды» на победный гол Ткачука за пять секунд до сирены

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.
Таким образом, «Пантерз» вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0.
Победный гол за пять секунд до сирены забил Мэттью Ткачук. Именно он и вывел команду в финал плей-офф. После этого 20-тысячная арена «Флориды» загудела. Болельщики очень бурно и ярко отпраздновали выход своей команды в финал плей-офф НХЛ.
Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 36 сейвов и был признан второй звездой этого матча. Первым же стал Мэттью Ткачук, который принёс победу своей команде. Он забил решающий гол да пять секунд до финальной сирены. А третьим признали Райана Ломберга. На его счету одна заброшенная шайба.
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