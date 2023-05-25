«Доказываем, что люди ошибаются насчёт нас». Ткачук — о выходе «Флориды» в финал

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук рассказал, за счёт чего «Пантерз» удалось попасть в финал Кубка Стэнли во второй раз в своей клубной истории.
«Сейчас у нас масса поддержки. Люди нас поддерживают и верят в нас, но, по правде говоря, таких людей по-прежнему не так уж и много. Мы знаем, что до сих пор играли с действительно хорошими командами в этом плей-офф, и мы знаем, что следующая команда также будет невероятной. Больше очков, больше побед, больше всего, чем у нас есть.
Мы команда-андердог и пытаемся снова доказать, что люди ошибаются насчёт нас. Мы знаем, какой командой являемся. Мы знаем, как правильно играть, и мы знаем, что делает нас успешными. Быть вместе с парнями, видеть эту уверенность и спокойствие в каждом из нас – это действительно что-то особенное. Нас ничего не смущает. Сейчас очень весело играть в хоккей. У нас осталось несколько недель, надеюсь, это будут лучшие недели в нашей жизни. Это то, чему мы все очень рады», — цитирует Ткачука Sportsnet.
Примечательно, что Ткачук забил победный гол в трёх из четырёх игр серии с «Каролиной».
В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с «Вегасом» или «Далласом». Пока в серии со счётом 3-0 ведут хоккеисты «Голден Найтс». Четвёртый матч серии состоится завтра, 26 мая, начало — в 3:00 мск.
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