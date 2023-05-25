Форвард «Флориды» поцеловал Бобровского по ходу интервью после выхода в финал Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Каролину» со счётом 4:3 и стала победителем серии со счётом 4-0. «Пантерз» во второй раз в клубной истории вышли в финал Кубка Стэнли.

Во время послематчевого интервью вратаря «Флориды» Сергея Бобровского один из его партнёров по команде нападающий Энтони Дюклер поцеловал россиянина в щёку. На секунду Сергей смутился и продолжил интервью.

Фото: кадр трансляции

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Бобровский стал одним из героев серии с «Каролиной». За четыре матча россиянин пропустил шесть шайб, отразив 168 бросков. Сергей дважды в серии был признан лучшим игроком матча и дважды получал звание второй звезды встречи.