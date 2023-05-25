«Лада» заключила контракт с нападающим Егором Бабенко
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Хоккейный клуб «Лада» заключил контракт с нападающим Егором Бабенко, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
Хоккеист в сезоне-2022/2023 выступал в КХЛ за ХК «Сочи». В 47 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 10 очков — забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.
Бабенко выступал за «Ладу» в сезоне-2017/2018. Тот сезон стал для Егора дебютным в КХЛ. В 39 матчах регулярного чемпионата он набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Всего в КХЛ на счету 26-летнего нападающего 126 матчей, в которых Бабенко отметился 25 (11+14) очками.
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