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Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 1/4 финала 25 мая

Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 1/4 финала 25 мая
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Сегодня, 25 мая, пройдут матчи четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. Сегодня пройдут все четыре встречи 1/4 финала — по два параллельных матча.

Расписание 1/4 финала чемпионата мира:

16:20 (мск). «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия), США — Чехия;

16:20. «Арена-Рига» (Рига, Латвия), Швейцария — Германия;

20:20. «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия), Канада — Финляндия;

20:20. «Арена-Рига» (Рига, Латвия), Швеция — Латвия.

Сегодня в Риге пройдут последние матчи турнира. Начиная со стадии полуфиналов чемпионата мира, все оставшиеся матчи пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере (Финляндия).

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.

Календарь чемпионата мира 2023
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