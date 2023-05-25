Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» обменяла нападающего Колмыкова в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Северсталь» обменяла нападающего Колмыкова в «Адмирал» на денежную компенсацию
Комментарии

Хоккейный клуб «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию получил у ХК «Северсталь» права на нападающего Максима Колмыкова, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что с форвардом подписано двустороннее соглашение сроком на один сезон.

Максим — воспитанник пензенской хоккейной школы. С 2018 по 2021 годы выступал за ХК «Дизель». Последние два сезона провёл в стане череповецкой «Северстали». 23-летний форвард за череповецкий клуб отыграл 75 матчей и заработал 18 очков — забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «+6».

Материалы по теме
«Северсталь» подписала контракт с защитником Марком Барберио
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023