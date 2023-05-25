«Северсталь» обменяла нападающего Колмыкова в «Адмирал» на денежную компенсацию
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Хоккейный клуб «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию получил у ХК «Северсталь» права на нападающего Максима Колмыкова, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что с форвардом подписано двустороннее соглашение сроком на один сезон.
Максим — воспитанник пензенской хоккейной школы. С 2018 по 2021 годы выступал за ХК «Дизель». Последние два сезона провёл в стане череповецкой «Северстали». 23-летний форвард за череповецкий клуб отыграл 75 матчей и заработал 18 очков — забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «+6».
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