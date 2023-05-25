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«Его приход нереально усилил команду». Барков — о первом сезоне Ткачука во «Флориде»

«Его приход нереально усилил команду». Барков — о первом сезоне Ткачука во «Флориде»
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Капитан «Флориды» Александр Барков высоко оценил вклад нападающего Мэттью Ткачука в выход «Пантерз» в финал Кубка Стэнли. Американский форвард является лучшим бомбардиром флоридского клуба, набрав 21 (9+12) очко в 16 матчах плей-офф.

«Терпением и настойчивостью, которые у него есть в решающие моменты матчей, обладают не так много парней. Он невероятен. Как только он попал в нашу команду, у меня возникло ощущение, как будто мы знали друг друга 10 лет. Это проявляется во всём: как он разговаривает со мной, как влияет на атмосферу в коллективе и собирает всех вместе, как мы проводим время вне льда.

Его приход стал просто нереальным усилением нашей команды. Все видят, что он делает на льду, но вне льда это не менее великолепный человек. Как он каждый день дышит хоккеем и заряжает этим всех, кто вокруг него! Это просто нереально», — цитирует Баркова Sportsnet.

Ткачук перед началом текущего сезона перешёл во «Флориду» в результате обмена с «Калгари» и подписал с «Пантерз» восьмилетний контракт на $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).

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