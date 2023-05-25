«Лада» заключила контракт с экс-защитником «Нефтехимика» Максимом Березиным

Хоккейный клуб «Лада» заключил контракт с защитником Максимом Березиным, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
Березин в сезоне-2022/2023 выступал в КХЛ за «Нефтехимик». В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. В шести матчах плей-офф Максим отметился одной голевой передачей.
За 14 сезонов в КХЛ Березин сыграл в 582 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 106 (38+68) очков. В 47 матчах плей-офф на счету Максима 10 (3+7) очков. Показатель полезности защитника в карьере КХЛ составил «-1».
Березин завоевал золото молодёжного чемпионата мира в составе сборной России в Баффало в 2011 году.
- 25 мая 2023
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