Ткачук — о решении потрогать приз принца Уэльского: мы несуеверная команда и заслужили его

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук объяснил решение игроков «Пантерз» прикоснуться к трофею принца Уэльского. Приз вручается лучшей команде Восточной конференции НХЛ.
«Мы не из тех команд, что верят суевериям. Мало кто думал, что мы вообще окажемся в плей-офф. Я думаю, что довольно круто трогать его, носить с собой и фотографироваться с ним. Мы заслужили этот трофей и сделали это нелёгким путём. Мне кажется, что если вы блокируете броски, тяжело работаете и делаете всё возможное, чтобы выиграть такой трофей, то вы имеете право насладиться им», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.
Американский форвард является лучшим бомбардиром флоридского клуба, набрав 21 (9+12) очко в 16 матчах плей-офф. В серии с «Каролиной» Ткачук трижды забивал победные голы.
- 25 мая 2023
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