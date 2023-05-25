КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией хоккейных агентов

24 мая 2023 года президент КХЛ Алексей Морозов и президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ (АХА КХЛ) Виктор Меркулов заключили соглашение о сотрудничестве двух организаций. В рамках соглашения стороны будут вести совместную деятельность, направленную на борьбу с неаккредитованными агентами, с противоправным влиянием на результаты официальных спортивных соревнований, а также сотрудничать по иным вопросам, связанным с деятельностью хоккейных агентов.

Сообщается, что в рамках новой стратегии КХЛ будет создана рабочая группа по взаимодействию с игроками, представитель АХА КХЛ получит возможность участвовать в данной рабочей группе для защиты интересов хоккеистов.

Ассоциация получит возможность направлять предложения в рамках совершенствования регламентов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Также стороны проработают дополнительные меры, направленные на противодействие оттоку российских хоккеистов за рубеж в пользу продолжения развития их спортивной карьеры в российском хоккее и КХЛ.